辣椒去年12月每股虧1.4元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商辣椒（4946）昨（13）日公告去年12月自結每股虧損1.4元，較前年每股純益0.09元，由盈轉虧；累計去年11、12月，每股虧損2.13元，較前年同期每股虧損1.38元擴大。

辣椒受惠新款手遊《大航海時代：傳說》獲市場青睞，帶動近期股價頻頻衝上漲停板，從起漲點38.7元，一度最高來到73.3元，13日股價收72元，波段漲幅高達86%，成為台股盤面焦點。

辣椒指出，《大航海時代：傳說》上市當天不到12小時業績就突破百萬元，且單日最高業績來道200萬元，顯見頗受市場青睞，並挹注元月營收成長，公司預期上市一個月內業績貢獻將達5,000萬元。

據悉，《大航海時代：傳說》是日商光榮特庫摩授權開發的手遊，由辣椒取得代理權，該遊戲先前在PC端就是由辣椒營運，至今營運已邁入第16年，因此手遊版本上市後，辣椒對於遊戲內容以及行銷操作相當上手。

展望未來，辣椒集團旗下碩辣椒自行開發的《純潔的魔法少女》開發進度已達八成，預計下半年在台港澳市場上市。

手遊 辣椒

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