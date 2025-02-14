聚賢研發將登創新板

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
聚賢研發董事長曾國強。 記者李王珣瑛／攝影
聚賢研發董事長曾國強。 記者李王珣瑛／攝影

半導體特殊氣體二次配廠務工程廠聚賢研發（7631）將於今（14）日舉行創新板上市前業績發表會。聚賢研發去年合併營收8.51億元，改寫新高，目前在手訂單達11.4億元，均將於今年底完工入帳，有望帶動今年營收成長兩位數。

聚賢研發董事長曾國強表示，台灣半導體產業位居全球具競爭的優勢地位，然因全球氣候變遷、少子化問題，願意投入的人力愈來愈少，客戶產能布建都要求供應商人力。為解決廠務工程也面臨缺工的危機痛點，聚賢研發不走同業選擇股票上櫃之路，而是凸顯公司積極投入研發，優化工程施作效率等技術，因而登錄創新板上市。

聚賢研發主要施工項目特殊氣體施工門檻較高，搭配自主研發設備與各式夾治具、輔具及高效工序安排，提高工程周轉率，使得毛利率為同業之冠，居國內氣體二次配廠務工程同業領先地位。

聚賢研發預計於2025年3月中旬於創新板其他電子產業類股掛牌上市，2024年營收8.51億元，年增20.6%，創歷年新高。

展望2025年，聚賢研發總經理鄭惠芸認為，半導體先進製程及先進封裝需求仍將維持強勁表現，二次配廠務工程將延續成長動能，預期今年營收將有兩位數成長。

半導體 營收

延伸閱讀

新光三越女樓管爆炸中喪命 小姑曝原預計3月就要辭職

新光三越爆炸因切瓦斯管？ 欣中天然氣駁斥這樣說

新光三越爆炸案4死慘劇 中市勞檢處「勒令停工」查疏失

環保葬需求提高 三峽生命紀念館將新增超過300穴位

相關新聞

上詮自結1月損益兩平

光通訊廠上詮（3363）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（13）日應主管機關要求公告最新自結數，1月自...

聚賢研發將登創新板

半導體特殊氣體二次配廠務工程廠聚賢研發（7631）將於今（14）日舉行創新板上市前業績發表會。聚賢研發去年合併營收8.5...

安勤攻邊緣AI 將赴德參展

工業電腦廠安勤（3479）近期宣布揮軍今年3月於德國紐倫堡舉辦的世界嵌入式大會（Embedded World 2025）...

鑫科FOPLP載板出貨放量

受惠半導體市場需求回暖，面板需求回升，鑫科（3663）獨家開發的FOPLP載板，供應國內大型面板廠以及國外半導體大廠，將...

辣椒去年12月每股虧1.4元

遊戲營運商辣椒（4946）昨（13）日公告去年12月自結每股虧損1.4元，較前年每股純益0.09元，由盈轉虧；累計去年1...

振宇拓點 瞄準北部市場

振宇五金（2947）指出，今年將持續拓展北部市場，預計全台門市達95家；並推出多元調薪方案，吸引優秀人才，平均調幅2.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。