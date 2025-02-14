上詮自結1月損益兩平

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠上詮（3363）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（13）日應主管機關要求公告最新自結數，1月自結單月營運損益兩平，優於去年同期每股淨損0.26元。

上詮昨日股價下跌0.5元或0.15%，收342元。上詮受惠資料中心客戶需求暢旺，1月營收逆勢飛揚，達到1.53億元，較上月大增43%，年增72.85%，創近28個月新高。

近來各大美系雲端服務廠（CSP）相繼宣示擴大今年資本支出，包括亞馬遜、微軟、Google及Meta等四大美系CSP，不約而同加碼資本支出投入AI領域，預料今年資本支出金額共將超過3,200億美元，將進一步推升光通訊需求高漲。

上詮看好，今年高階資料中心將發展至3.2T以上，光纖連接逐步從插拔式轉向CPO，光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙，上詮已掌握核心技術，預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產，並從2026年起放量。

光纖 光通訊 資本支出

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