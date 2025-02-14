詩肯戰力UP 將推新品牌

台灣連鎖家具品牌詩肯（6195）昨（13）日舉辦集團春酒，董事長林福勤表示，目前全台灣約90家門市，未來詩肯將持續展店，並朝往百貨店拓展，此外，詩肯持續發展新品牌，將繼續提高營收動能。

詩肯表示，雖然去年大環境不佳，政府多波打房措施讓房市交易降溫，但詩肯全年營收仍達22.89億元，年減2.85%，仍創下史上第四高紀錄，轉投資新加坡NOVA營運處於逆風，若排除NOVA因素，台灣本業全年營收15.39億元，仍有近1%的微幅成長，反映出台灣的營運體質仍佳，維持一定的成長動能。

此外，在既有的詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠外，詩肯也推出新品牌，去年已經推出新加坡NOVA家具，展現併購之後的綜效，讓台灣產品更豐富，今年中也規劃再有「FRANKEN德國法蘭克名床」品牌加入營運行列。