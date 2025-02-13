寶綠特3月10日掛牌 上市前競拍底價每股52元

寶綠特-KY（6887）預計3月10日上市掛牌交易，13日公布上市前競拍底價每股52元，競拍時間為2月17日至19日，2月21日開標；2月25日至27日辦理公開申購，3月4日抽籤。市場看好該公司未來兩年在設備工程營收、獲利貢獻將持續放大。

寶綠特董事長歐晢文表示，公司深耕市場30年，專研聚酯塑料的資源再生技術，從最初的聚酯塑料回收，進一步拓展至客製化整廠設備的研發，形成完整的解決方案鏈。

截至目前，已累積取得30項專利，另有41項專利正在申請中；這些專利涵蓋回收技術、資源再生工藝及高附加值產品的製造工序。團隊除拓展其它類型塑膠再生利用領域的產品應用外，亦朝向高附加價值之產品進行，以保有並增加聚酯塑料市場占有率。

在全球塑膠回收設備市場上，歐洲品牌如義大利、德國與瑞士等企業長期占據技術領導地位，而中國大陸本地設備供應商則以低成本策略為主，缺乏整體工程交付能力，寶綠特則憑藉多年累積的專業經驗與自主設備研發能力，在技術、品質與交付能力上取得市場優勢。

公司所生產的環保設備工程涵蓋廢塑膠清洗生產線，並延伸至再生聚酯纖維與再生聚酯粒生產線，同時提供客製化設計與安裝服務，形成從設備設計到安裝調適的一站式服務鏈，在中高端市場極具競爭力。

同時，寶綠特憑藉強大的技術實力與穩定的產品品質，與多家國際知名企業建立長期合作夥伴關係，包括遠東新關係企業、印度領導商業集團Reliance、法國廢棄物及水處理領導集團Veolia、德國廢棄物循環再造集團Alba等知名企業，這些合作夥伴不僅強化了公司的國際市場影響力，也為其帶來穩定的訂單來源。

寶綠特2024年全年營收54.54億元，年增22.2%，前三季營收34.44億元，稅後純益1.6億元，每股純益2.46元，但第4季營收工程大量的入帳高達20.1億元，有助推升全年每股純益提升。