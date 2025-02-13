興櫃股王2月26日上櫃 用125萬抽新股、中籤估賺49萬

2月將迎來3檔新股掛牌上櫃，興櫃股王、千金股的印能科技（7734）預計2月26日掛牌上櫃，公開申購自2月14日至18日進行，承銷價1,250元，以13日興櫃收盤價1,740元計算，若是中籤可望獲利49萬元，報酬率39.2%，但得先準備125萬元才能參與新抽籤；另外，還有榮田（7709）、威力德生醫（7713）也可以抽，預估報酬率分別超過30%及40%。

蛇年的第一個月就迎來新股上櫃掛牌潮，其中還包括1檔千金股，印能科技在去年3月14日登錄興櫃，一舉登上興櫃股王，且是當時唯一的興櫃千金股，預計2月26日掛牌上櫃，每股價格1,250元，預計2月14日 ~ 18日進行公開申購，2月20日抽籤，承銷張數382張。

印能科技上櫃，意味著上市櫃千金股將再添新兵，以13日興櫃收盤價1,740元計算，若是抽中，可望賺進49萬元， 報酬率39.2%；除了這檔高貴的千金股之外，還有兩檔小資族也抽得起的準上櫃股。

榮田預計2月25日掛牌上櫃，2月13日 ~ 17日辦理公開申購，發行價格為45元；以13日興櫃收盤價59.1元計算，中籤報酬率31.33%，可賺進1.41萬元。

威力德生醫預計2月24日掛牌上櫃，將是蛇年首檔掛牌新股，2月12日 ~ 14日啟動公開申購，發行價格55元；以13日興櫃價格77.4元計算，若是抽中可望獲利2.24萬元，報酬率40.72%。

興櫃股王印能科技是先進製程解決方案大廠，董事長洪誌宏先前曾表示，由於全球先進封裝市場的快速成長，預期這兩年CoWoS技術不會被取代，加上DeepSeek的出現加速AI應用，有望推升先進封裝成長，看好「今年會是精彩的一年」。

印能科技2007年成立，是國內首家以高壓高溫烤箱解決封裝製程問題並導入量產的廠商，主要業務為客戶解決在製程中產生的氣泡、翹曲、散熱等痛點，大幅提升製程良率，並且獲得全球前十大封裝及晶圓製造廠與記憶體大廠肯定，目前除泡機產品在先進封裝市場市占率高達8成。

印能科技搭上先進封裝爆發成長列車，近三年營收與獲利持續增長，毛利率都超過60%，營益率則是大於45%；2023年稅後純益5.46億元，每股純益31.72元；2024年營收18億元，年增51.86%，累計去年前三季稅後純益6.08 億元，每股純益30.28元。