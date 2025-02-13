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原相法說會／本季表現估與上季相當 遊戲機應用將增加

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

感測IC廠商原相（3227）於13日舉行法說會，公布去年每股純益為12.52元。針對營運展望，該公司表示，雖然第1季通常是淡季，不過本季營收表現可能維持穩定，與上季相當，毛利率則可能略減，落在62％至63％之間。

原相去年第4季合併營收為23.03億元，季增1.7％、年增30.2％，表現優於原預估，主要是滑鼠與遊戲機產品線比預期來得好，毛利率提升到63.5％。該公司去年合併營收為83.62億元，年增43.1％，毛利率為62％。

在獲利方面，原相第4季歸屬母公司業主淨利為5.58億元，季增16.5％、年增1.01倍，每股純益為3.84元。該公司去年歸屬母公司業主淨利為18.15億元，年增1.27倍，每股純益為12.52元。

展望第1季，原相指出，滑鼠產品線預期應可維持穩定，遊戲機產品線可能比上季成長一點，其他產品線則大致有增有減，因此整體約維持與上季差不多的表現。

原相 毛利率

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