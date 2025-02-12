坤悅今年大船入港 營收上看60億、每股純益挑戰8至10元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
坤悅董事長陳丕岳表示，未來五年將是坤悅的收穫成長期。記者宋健生／攝影
坤悅董事長陳丕岳表示，未來五年將是坤悅的收穫成長期。記者宋健生／攝影

中部品牌建商坤悅開發（5206）今年大船入港，預計有彰化埔心「心里程」、台中市南區「君匯」、南屯區「君睿」等三案完工交屋，總銷達60億元，法人估，坤悅今年每股稅後純益上看8元至10元，營收、獲利有望雙創新高。

坤悅董事長陳丕岳12日表示，未來五年不僅是坤悅的收穫成長期，公司也將全面精進建築品質，除以軟性服務和多元活動深耕社區，並透過穩健紮實的施工與營造細節展現品牌硬實力，以安居百年的全齡建築為目標，打造真正永續好宅。

陳丕岳指出，重視自住需求、專注打造好宅的坤悅，2024年榮獲「資深台灣誠信建商」認證，近年亦積極推動大型講座與親子活動，不僅社區經營有成，更以「24小時回覆、48小時報修、72小時滿意調查」的完善售服流程獲得住戶肯定。

針對目前市況，陳丕岳表示，央行實施第七波信用管制，確實抑制市場對房價上漲的預期心理，購屋需求亦回歸自住基本面，即使市場交易量銳減，但有口碑有實力的建商推案仍能逆勢出線，坤悅線上個案也持續穩定銷售中。

目前，坤悅線上銷售個案計有南屯區的「君睿」、太平區「坤悅涵仰」、南區「坤悅語文心」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」等，總銷金額逾170億元，穩定締造銷售佳績。

坤悅今年推案腳步，並未受央行打炒房影響，初估總推案金額近150億元，再創歷史新高。第1季推出北屯區美和段總銷38億元「坤悅‧泊岳」，以地上24層、地下2層的超高層宜居建築，規劃2至3房、135戶純住家，打造品牌進軍14期首作。

後續將有東區旱平段新案，規劃地上24層、地下四層，共187戶住家與6戶店面的超高地標；彰化市三民段新案規劃地上17層、地下3層，286戶純住家；沙鹿區興安段新案則為地上15層、地下四層，140戶純住家規劃。

展望未來，陳丕岳說，坤悅將保持審慎樂觀態度，持續深耕大台中與彰化地區，在建築營造上精進創新，視景氣調整新案進場銷售步調，以靈活操作回應當前經營環境的挑戰，同時善盡企業ESG責任，落實坤悅好宅長遠承諾。

央行 建商

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