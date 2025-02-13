安心擬配發1.2元股息
安心（MOS摩斯漢堡）昨（12）日董事會通過安心屏東農科廠的相關招標過程，同時說明必須辦理二次配電擴充工程，工程價款不超過7,590萬元。另外，該公司董事會也通過去年每股盈餘為2.05元，每股配發現金股利1.2元。
安心食品（1259）2024年全年營收為60.45億元，跟前一年度金額差不多，稅後純益 6,632萬元，據了解，因業外投資收益減少影響出現年減60.2%，每股稅後純益為2.05元，前一年度EPS5.17元；董事會也通過每股配發現金股利1.2元。
安心食品位於行政院屏東農業生物科技園區，規劃萬坪基地打造專屬食品廠房安心農科廠，委請關係人「東元電機」承做有關本廠二次配電工程，依原建廠規劃向台電申請的使用容量，因後期新增製程設備，在既有工程規劃基礎上，原規劃之容量已經不足使用，故辦理二次配電擴充之工程，工程價款不超過7,590萬元。
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