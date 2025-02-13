立凱 終止澳商授權業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鋰智財供應商立凱-KY（5227）宣布，與澳洲上市公司AVENIRA LIMITED終止磷酸鐵鋰電池（LFP）正極材料授權服務合約，由於AVENIRA LIMITED未於約定期間內完成全額授權款支付，此次合作告吹，對立凱電財務、業務並無重大影響。

立凱電先前透過旗下台灣立凱電能科技（Aleees）與AVENIRA LIMITED簽署授權服務合約，原本希望藉此為台澳雙方奠定長期且深遠的合作基礎，並將LFP專業知識和能力帶到澳洲，盡力提升澳洲鋰礦、磷礦價值鏈，以服務全球市場，並強韌歐美澳日韓印太自由市場鋰電池供應鏈。

立凱電表示，由於無法爭取澳洲當地政府資源補助，因此決定合意終止上述合作案，儘管雙方合約告吹，但對公司財務、業務並無重大影響。

上市公司 澳洲

延伸閱讀

金宇彬、申敏兒驚爆情變？男神帶嫩妹度假　公司回應了

不只日本！獨旅首選國家網友還推「這裡」：便宜、食物更多元

歐盟反制川普關稅 決聚焦牛仔褲、機車

「周五組合」撼澳洲！五月天嘉賓外洩 周杰倫真的來了

相關新聞

安心擬配發1.2元股息

安心（MOS摩斯漢堡）昨（12）日董事會通過安心屏東農科廠的相關招標過程，同時說明必須辦理二次配電擴充工程，工程價款不超...

精測接單熱 拚最旺第1季

測試介面廠精測（6510）昨（12）日舉行法說會，總經理黃水可表示，受惠於AI、高速運算（HPC）測試板需求強勁，相關訂...

威剛、十銓、創見 迎春燕

大陸搶買現貨效應帶動下，記憶體模組廠傾向NAND晶片及控制IC的捆綁銷售策略，伴隨後續微軟強力推動Windows 11新...

智崴拓市 將增七個據點

智崴（5263）積極拓展全球布局，包含加拿大、日本、墨西哥、中國大陸及沙烏地阿拉伯等七座大型體感遊樂設備今年將陸續開幕。

立凱 終止澳商授權業務

鋰智財供應商立凱-KY（5227）宣布，與澳洲上市公司AVENIRA LIMITED終止磷酸鐵鋰電池（LFP）正極材料授...

力旺2024年EPS 24.57元 獲利創高

矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（12）日舉行法說會，公布去年營收與獲利雙創新高，每股純益（EPS）24.57元。力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。