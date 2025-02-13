立凱 終止澳商授權業務
鋰智財供應商立凱-KY（5227）宣布，與澳洲上市公司AVENIRA LIMITED終止磷酸鐵鋰電池（LFP）正極材料授權服務合約，由於AVENIRA LIMITED未於約定期間內完成全額授權款支付，此次合作告吹，對立凱電財務、業務並無重大影響。
立凱電先前透過旗下台灣立凱電能科技（Aleees）與AVENIRA LIMITED簽署授權服務合約，原本希望藉此為台澳雙方奠定長期且深遠的合作基礎，並將LFP專業知識和能力帶到澳洲，盡力提升澳洲鋰礦、磷礦價值鏈，以服務全球市場，並強韌歐美澳日韓印太自由市場鋰電池供應鏈。
立凱電表示，由於無法爭取澳洲當地政府資源補助，因此決定合意終止上述合作案，儘管雙方合約告吹，但對公司財務、業務並無重大影響。
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