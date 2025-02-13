威剛、十銓、創見 迎春燕

大陸搶買現貨效應帶動下，記憶體模組廠傾向NAND晶片及控制IC的捆綁銷售策略，伴隨後續微軟強力推動Windows 11新作業系統帶動下，今年商用PC市場全面迎來汰舊換新潮，尤其以AI PC為首的備貨需求帶動下，法人看好，威剛（3260）、十銓、創見後續將有望加速去化庫存，提前迎來春燕。

大陸記憶體模組廠的NAND Flash控制IC在美國BIS禁令效應下，相關供給瞬間大幅減少，業界並傳出，記憶體模組廠已經準備好抓緊這波轉單商機，並以NAND Flash模組搭配控制IC的綑綁銷售策略搶攻市場。

據了解，由於消費性市場長期以來處於低迷態勢，各大記憶體模組廠庫存水位都至少在半年以上。法人預期，這波大陸廠商的轉單需求，有望讓威剛、十銓及創見等記憶體模組廠加速去化庫存。

業界分析，微軟今年全力推動PC作業系統升級，希望能將Windows 10的用戶移轉到Windows 11，微軟雖然一改先前的強硬態度，並提出解決方案，但每部裝置每年必須要收取61美元才可繼續使用Windows 10，且費用將會逐年倍增，微軟此舉下，升級商機依舊可望在今年進入爆發期。

法人指出，由於商用市場固定每二至三年就會有換機需求，在今年微軟針對Winodws 11的升級要求下，可望加速這波換機商機，加上AI PC當中搭載的固態硬碟（SSD）模組容量可望比舊機種倍增，助益記憶體模組廠營運甚大。

法人看好，威剛、十銓及創見等記憶體模組廠上半年在陸企轉單商機，與商用AI PC換機潮需求催化下，今年庫存水位有望加速去化，提前迎來記憶體市場春燕。