浩宇生醫、華勝 3月掛牌

醫材股添新兵，浩宇生醫（6872）配合上櫃前公開承銷，競拍時間為2月14日至18日；2月24日至26日辦理公開申購，預計3月3日抽籤，暫定3月7日掛牌。

浩宇生醫以聚焦式超音波技術，為腦部疾病治療帶來全新契機。繼去年 11 月啟動復發性膠質母細胞瘤（rGBM）三期臨床試驗後，浩宇生醫進一步藉由國際合作與販售/租賃NaviFUS系統研究機來挹注現金流及創造利潤，加速拓展其無創治療技術的應用包括腦轉（肺、乳癌）、阿茲海默症、5-ALA聲動力治療及藥物成癮等領域。

【記者邱馨儀／台北報導】華勝汽車今（13）日將舉行上市前業績發表會，預計將在3月中掛牌。華勝2003年成立，目前已躋身於具備 Tier1 產業地位的智慧型氛圍燈及創新型車用零組件領導品牌之列。