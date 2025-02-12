坤悅 2025年營收獲利上衝

中部品牌建商坤悅開發（5206）今年大船入港，預計有彰化埔心「心里程」、台中市南區「君匯」、南屯區「君睿」等三案完工交屋，總銷達60億元，法人估，坤悅今年每股稅後純益上看8元至10元，營收、獲利有望雙創新高。

坤悅董事長陳丕岳昨（12）日表示，未來五年不僅是坤悅的收穫成長期，目前，坤悅線上銷售個案計有南屯區「君睿」、太平區「坤悅涵仰」、南區「坤悅語文心」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」等，總銷逾170億元，穩定締造銷售佳績。

坤悅今年推案腳步，並未受央行打炒房影響，初估總推案金額近150億元，再創歷史新高。第1季推出北屯區美和段新案「坤悅‧泊岳」，以地上24層、地下2層的超高層宜居建築，規劃2至3房、135戶純住家，打造品牌進軍14期首作。