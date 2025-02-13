力旺2024年EPS 24.57元 獲利創高

矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（12）日舉行法說會，公布去年營收與獲利雙創新高，每股純益（EPS）24.57元。力旺董事長徐清祥表示，公司處於多年的成長循環，從近期的授權案看出，各項技術都在加速導入應用，未來非常有信心。

力旺去年第4季合併營收10.1億元，季增12.4%，年增12.4%，淨利5.14億元，季增24.3%，年增27.5%，每股純益6.89元。

力旺去年合併營收36.05億元，年增18.2%，淨利18.34億元，年增24.4%，每股純益24.57元。力旺昨天股價收3,280元，跌20元。

外界關注AI運用有機會加速落地到邊緣端，徐清祥表示，這發展對力旺而言是非常正面的事情，力旺各項技術從OTP、MTP到安全性等IP，都是幫助晶片達到更高的效能、更低的成本及更高的安全性。邊緣運算對功耗、效能、成本及安全性的整體要求更高，會促使客戶加速導入力旺的IP，這點從近期在網通、遠端遙控、智慧型監控等相關項目授權案就能看出。

展望未來，力旺總經理何明洲指出，受強勁需求推動，預期授權金將繼續保持增長動能，力旺也提供更多技術和製程平台供客戶選擇與應用。

權利金方面，力旺來自新技術、新製程平台及持續累積新高的設計定案數，有望延續成長動能。