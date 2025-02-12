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聚焦腦部疾病治療 浩宇生醫2月14日起競拍、暫定3月上櫃

中央社／ 台北12日電
健亞轉投資浩宇生醫配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣5658張，競拍底價18元，暫定承銷價23.4元，預計3月7日掛牌。浩宇生醫總經理龍震宇。聯合報記者謝柏宏／攝影
健亞轉投資浩宇生醫配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣5658張，競拍底價18元，暫定承銷價23.4元，預計3月7日掛牌。浩宇生醫總經理龍震宇。聯合報記者謝柏宏／攝影

健亞轉投資浩宇生醫配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣5658張，競拍底價18元，暫定承銷價23.4元，預計3月7日掛牌。

浩宇生醫今天發出新聞稿表示，競拍時間為2月14日至18日，2月24日至26日辦理公開申購，預計3月3日抽籤。

浩宇生醫表示，公司主要鎖定腦部疾病，開發無創治療技術；股東除了有國內創投及ICT指標企業，包括大股東益鼎、創投公會理事長邱德成、宏碁創辦人施振榮等，以及協助浩宇製造「臨床試驗研究機」的半導體設備商、久元電子董事長汪秉龍，以及健亞生技與美國聚焦超音波基金會（Focused UltrasoundFoundation）等。

浩宇生醫主要客戶群涵蓋全球醫學中心、腦腫瘤與癲癇專科醫院，也與全球知名手術導航設備商深度合作。

浩宇生醫董事長陳正指出，施振榮在浩宇生醫上櫃前業績發表會曾表示，大健康產業是台灣政府發展的產業重心之一，尤其在發展智慧醫療產業國際化具有優勢，浩宇在Bio-ICT（生醫電資）領域是唯一使用台灣高階晶片的高階醫材代表廠商，看好市場對無創治療需求的增加，將推出新治療選擇推升營運。

競拍 董事長

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