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力旺法說會／報喜！去年營收、獲利雙創新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
矽智財（IP）廠商力旺（3529）於12日舉行法說會，力旺董事長徐清祥表示，該公司正處於多年的成長循環， 從近期的授權案看出，各項技術都在加速導入應用，因此對未來非常有信心。聯合報系資料照，記者李孟珊／攝影。
矽智財（IP）廠商力旺（3529）於12日舉行法說會，力旺董事長徐清祥表示，該公司正處於多年的成長循環， 從近期的授權案看出，各項技術都在加速導入應用，因此對未來非常有信心。聯合報系資料照，記者李孟珊／攝影。

矽智財（IP）廠商力旺（3529）於12日舉行法說會，公布去年營收與獲利雙創歷史新高，每股純益為24.57元。力旺董事長徐清祥表示，該公司正處於多年的成長循環， 從近期的授權案看出，各項技術都在加速導入應用，因此對未來非常有信心。

力旺去年第4季合併營收為 10.1 億元，季增12.4％，年增12.4％，淨利為5.14 億 元，季增 24.3％，年增 27.5％，每股純益為6.89 元。

力旺去年合併營收為36.05億元，年增18.2％，淨利為18.34億元，年增24.4％，每股純益為24.57元。

徐清祥提到，近期外界關注焦點在 AI 運用有機會加速落地到邊緣端，這發展對力旺而言是非常正面的事情，該公司各項技術從 OTP、MTP 到安全性等 IP，都是幫助晶片達到更高的效能、更低的成本及更高的安全性。邊緣運算對功耗、效能、成本及安全性的整體要求更高，會促使客戶加速導入力旺的 IP，這點從近期在網通、遠端遙控、智慧型監控等相關項目授權案就能看出。

力旺 每股純益 法說會 營收 矽智財

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