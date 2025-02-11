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鴻呈法說會／衝刺AI高速傳輸線 今年伺服器占比拉高到五成

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻呈董事長簡忠正（中）。記者蕭君暉／攝影
鴻呈董事長簡忠正（中）。記者蕭君暉／攝影

鴻呈（6913）11日舉行法說會，董事長簡忠正表示，今年業績將逐季增長，第1季是谷底，第2季AI伺服器高速線相關產品（內部線與外部線）量產，第3季放量，推動今年業績成長的主力將是GB200等AI伺服器，預估今年伺服器占比將拉高到五成。

鴻呈2024年營收占比，工業應用16.12%、伺服器與資料存取21.10%、醫療設備2.02%、車載6.54%、能源系統0.39%、5G通訊18.23%、其他9.75%、機能材料25.84%。

鴻呈11日公布2024年營收21.62億元，年增19.1%，稅後純益1.85億元，年增62%，每股稅後純益（EPS）4.76元，2023年EPS為3.05元。

針對如何因應關稅戰？他說，這一季銷往北美的產品都往越南移轉，若不是銷往美國的產品，還是由大陸，墨西哥或是台灣生產。今年鴻呈在大陸與越南兩地擴產，訂單已經不是問題，只要產能可以如期開，就可以滿足客戶需求，因此，今年的問題是產能與管理要跟上，訂單不是問題。

至於GB200出貨進度，他說，在去年12月底交貨，數量少，下個月開始就有需求，預估第2季底到第3季將大量出貨。至於GB300，第3季量產，已經送樣。目前GB200等新伺服器架構不好做，幾家大的ODM廠都做的有點辛苦，目前開始有產出了。

針對ASIC伺服器是否可以與GPU伺服器競爭？他說，一般傳統伺服器愈來愈大的比重是來自雲端服務供應商（CSP）的ASIC伺服器。至於AI伺服器方面，目前還沒有接到CSP自己發展ASIC AI伺服器的案子。

在產能方面，鴻呈原本規劃的越南北寧廠將在第1季擴產，為因應需求暢旺，該公司規劃越南河內新廠，預定2026年第2季投產。

AI 伺服器 營收

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