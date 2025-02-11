新廠新產品與轉單三大動能 宣德營收獲利邁向高峰

宣德（5457）董事長蔡鎮隆11日表示，去年營收創下歷史新高之後，今年新加入雲端家用AI鏡頭組裝、工控等多項利基型產品帶動，加上來自母公司的轉單效應，今年營運與獲利持續邁向高峰。

針對關稅戰是否影響？他說，反而受惠，因為美中貿易戰，母公司的客戶有部分訂單轉到宣德來做，尤其是網通產品最明顯，宣德除了越南與墨西哥可以生產之外，也交由印度代工廠生產。另外，一旦越南被課稅，宣德的馬來西亞廠產能也準備好了。

宣德2024年營收226.2億元，年增35.6%，創歷史新高，去年前三季每股純益1.67元。宣德新產能逐步到位，2025年營運至少成長雙位數，今年1月適逢農曆年假，營收仍來到18.97億元，年增21.98%，創同期新高，繳出亮麗的開年成績單。

蔡鎮隆表示，今年將大幅邁步向前，除多項新利基產品之外，美國手機大客戶包含手機、耳機與觸控筆等所有產品均改為TYPE C，因此，整體今年的訂單量比過去大，宣德滲透率再度提升。此外，美國太空運輸公司需求量持續成長、東南亞電信新增網通客戶、電動腳踏車恢復成長及與新客戶之合作，均為往後營收成長提供動能。

至於傳統美系手機客戶，雖將如期推出新產品，但出貨趨於穩定，因此，該公司若要繼續追求成長，仍須仰賴前開所述新客戶及利基型產品。

宣德進行供應鏈分散管理已久，越南廠成功試產電腦周邊產品，新增策略企業等級影音聲學產品，預估越南、墨西哥新廠將可以貢獻40億元以上的年產值。該公司指出，墨西哥新廠主要出貨車用模組產品，美系與非美系客戶均有，至於是否出貨給美國，則由客戶自行出貨調配，目前川普宣示加徵關稅之措施不受影響，且單月貢獻營收數字仍逐步遞增。

目前集團含子公司在全球管理共六地、11個廠區，可搭配國際客戶出貨規劃。墨西哥及越南新廠將伴隨營運漸上軌道，可望提升各產線稼動率，可期成為該公司成長壯大之新動能。

宣德2024年各項營收占比，分別為連接器相關占43%、射出成形模組30.5%、組裝貼合19.1%、其他占7.4%。