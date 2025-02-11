力旺2024年稅前盈餘增逾二成
矽智財（IP）廠商力旺（3529）今（12）日召開法說會，預期將公布去年財報，並釋出本季與今年的營運展望。力旺昨天公布去年全年稅前盈餘達21.54億元，年增逾二成，以目前資本額計算，每股盈餘約28.8元。
力旺去年合併營收為36.05億元，年增18.2％，重回成長軌道，也改寫年度營運紀錄，去年前三季每股純益17.68元。
力旺今年1月業績創單月歷史次高。由於營收認列周期影響，力旺單季內第一個月通常是業績最好的月份，1月合併營收為5.45億元，月增超過三倍，年增約二成。
力旺先前提到，隨著技術開發已演進到2奈米製程，晶片導入也進入3奈米製程，而5／6／7／12／16奈米製程方面在過去累積的設計定案也陸續進入量產，加上市場上先進製程對安全性IP的需求愈來愈強，未來營收成長空間非常大，因此對未來展望很有信心。
力旺昨天股價收平盤價3,300元，投信與自營商小幅賣超。
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