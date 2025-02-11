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華義取得韓商手遊聯運權

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商華義（3086）昨 （11）日宣布與南韓遊戲商VALOFE簽訂合作協議，由華義取得手機RPG遊戲《LAST ORIGIN：最後的起源》的台灣聯運權，預計今年3月正式上市，搶攻市場商機。

華義指出，此次合作匯聚VALOFE的全球資源、日本子公司G.O.P的營運專業，以及華義在本地市場的豐富經驗，進一步鞏固華義在台灣市場的競爭力。

據悉，《LAST ORIGIN：最後的起源》為一款收集型次文化RPG手遊，在南韓推出後迅速登上One Store營收排行榜首位，並成功打入日本市場，在DMM GAMES新人氣下載榜奪冠，累積數十萬名忠實玩家。

華義表示，將透過多平台發行策略，讓台灣玩家能更便捷遊玩該遊戲，並計畫在華義自有平台及包括G.O.P自有平台PMANG等其他當地合作平台上架。

南韓 日本 華義

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