康霈自結1月每股虧0.64元

新藥公司康霈*（6919）昨（11）日公告，因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，該公司自結1月稅後虧損9,800萬元，單月每股淨損0.64元。

康霈去年第4季自結營收900萬元，年減37.19%，單季稅後虧損5,600萬元，年增52.55%，單季每股淨損0.3元，年增67.74%；近四季自結營收4,400萬元，近四季稅後虧損5.89億元，近四季每股淨損4.12元。

康霈說明，公司於2024年9月辦理初次上市前現金增資，故影響每股盈餘。康霈日前公告，董事會通過變更每股面額由5元降為0.5元，已發行股數也將膨脹十倍達15.37億股，此案將提報在5月5日舉行2025年股東常會決議，並依實際已發行股數送請主管機關辦理變更登記相關事宜。

康霈生技自2022年12月26日以122元登錄興櫃後，因搭上全球減重藥物熱潮，再加上自行研發的局部減脂藥物CBL-514臨床數據陸續交出好成績，帶動股票一路狂奔，雖然去年3月每股面額已由10元變更為5元，但截至昨日股價仍達到914元。