台康攜澳洲大廠開發新藥

台康生技（6589）昨（11）日宣布，與澳洲大廠Clarity Pharmaceuticals, Ltd.簽訂合作協議，初步由台康提供乳癌生物相似藥EG12014（Trastuzumab Biosimilar）的原料藥給Clarity公司發展乳癌放射線免疫創新藥品Cu-64/67 SAR-trastuzumab執行臨床階段開發、及後續上市計劃，雙方合作布局澳洲及國際市場。

此外，Clarity公司的Cu-64/67 SAR-trastuzumab一旦完成重要研發階段並成功上市，台康生技也將獲得里程碑金並分享其產品上市後銷售的權利金。

台康生技表示，Clarity公司長期專注在放射線藥品開發領域，並具有特殊銅鳌合技術「Sarcophagine」（簡稱SAR技術），推進多項使用銅-64進行診斷成像及銅-67進行治療的治療診斷臨床試驗。64/67Cu-SAR-trastuzumab是利用台康已取得歐盟及台灣藥證的EG12014原料藥結合SAR技術，開發出特殊放射線免疫療法藥品，臨床前數據顯示，在HER2陽性小鼠模型中，使用67Cu-SAR-trastuzumab相較於單獨使用trastuzumab能顯著減少腫瘤大小並延長存活期，目前計畫在澳洲及美國進行臨床一期試驗。

台康生技表示，Trastuzumab是一種靶向HER2抗體，此受體在包括某些類型的肺癌、胃癌及乳腺癌等多種癌症中表達。本創新治療診斷藥品將優先聚焦於乳腺癌，並結合Clarity公司多項系列產品，進一步強化此產品在該重要適應症上的策略布局。

Clarity公司計劃針對HER2陽性乳腺癌患者開展64/67Cu-SAR-trastuzumab的第一/二期治療診斷研究，以解決重要的未滿足臨床需求。

台康EG12014原料藥已獲得全球主要國家包括美國FDA的生產核准，且持續進行上市商業化生物相似藥量產，能確保67Cu-SAR-trastuzumab的高品質且穩定的供應。一旦達成最終的上市目標，雙方合作將提供癌症兒童與成人提供更好的治療方案。

台康生技除專注生物相似藥開發外，目前更擴大多元市場領域，除與Clarity合作外也陸續結合不同的創新藥的開發，延續開發中及上市生物相似藥產品的生命周期，更能擴大原料藥的供應及量能。靈活的商業策略將推升台康更多元化的發展創造更多市場利基。