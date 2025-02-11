精誠金融登興櫃 每股80元
本周櫃買家族再添一家新兵，精誠金融（7819）將於12日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到14家。
精誠金融主要從事信用卡刷卡設備、收單授權、清算清分系統建置服務，服務包括代理國內外知名品牌信用卡刷卡機、密碼鍵盤及簽名板等設備銷售及租賃、信用卡收單系統產品軟體開發服務等。輔導推薦證券商為元大、富邦證券，興櫃認購價為80元。
精誠金融是精誠資訊集團旗下資訊服務公司，為台灣主要的刷卡機端末設備、信用卡收單系統供應及服務商，致力於發展信用卡收單及支付生態圈相關科技應用及系統，開發支付終端機應用程式、信用卡收單相關系統、打造第三方支付系統、電子發票系統等，並代理銷售國內外多品牌刷卡終端設備VeriFone、Castles及PAX等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言