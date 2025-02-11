精誠金融登興櫃 每股80元

本周櫃買家族再添一家新兵，精誠金融（7819）將於12日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到14家。

精誠金融主要從事信用卡刷卡設備、收單授權、清算清分系統建置服務，服務包括代理國內外知名品牌信用卡刷卡機、密碼鍵盤及簽名板等設備銷售及租賃、信用卡收單系統產品軟體開發服務等。輔導推薦證券商為元大、富邦證券，興櫃認購價為80元。

精誠金融是精誠資訊集團旗下資訊服務公司，為台灣主要的刷卡機端末設備、信用卡收單系統供應及服務商，致力於發展信用卡收單及支付生態圈相關科技應用及系統，開發支付終端機應用程式、信用卡收單相關系統、打造第三方支付系統、電子發票系統等，並代理銷售國內外多品牌刷卡終端設備VeriFone、Castles及PAX等。