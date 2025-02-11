櫃買加速引進國際商品

櫃買中心2025年將從六大方向引進國際創新商品，豐富櫃買市場深度與廣度，包括持續推廣黃金現貨交易平台、推動主動式ETF及多資產ETF商品掛牌交易、提供虛擬資產服務事業或人員洗錢防制登記初步審查作業等。

另三大方向是受託辦理上櫃ETF基金審查案件、規劃建置證券商發行掛牌式結構型商品櫃檯買賣制度，以及建置基金架構REITs櫃檯買賣制度。

首先，為提供投資人更多元投資工具，櫃買中心2025年度持續推廣「黃金現貨交易平台」，目前該平台二檔黃金現貨產品台銀金（AU9901）及一銀金，分別由台灣銀行及第一銀行提供報價，投資人透過黃金現貨交易平台，即可使用現有證券帳戶下單買賣黃金現貨，給付結算與興櫃股票合併辦理。

其次，櫃買中心也將持續協助投信公司發行主動式ETF及被動式多資產ETF，以吸引更多國際投信業者及異質投資人參與ETF市場，提升國內ETF市場深度及廣度。

第三，為提升基金案件審查效率，2025年1月1日起，金管會擴大基金審查行政委託範圍，其中委託櫃買中心受理範圍將涵蓋投信申報上櫃之指數股票型基金募集、追加募集、申請展延及申報上櫃主動式交易所交易基金追加募集等案件。

第四，依據金管會2024年11月26日發布「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」修正條文、「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」條文，以及金管證券字第1130385841號令有關「洗錢防制登記辦法」第5條及第6條規定之申請書及文件格式。

櫃買中心制定虛擬資產服務商辦理洗錢防制登記審查標準作業程序及相關檢核表，以協助主管機關嗣後審查，提供其初步審查結果參考。

第五，為利國內證券商發行新種金融商品，透過上櫃掛牌制度以提升其商品能見度及擴大銷售通路，櫃買中心規劃建置證券商發行掛牌式結構型商品櫃檯買賣制度，初期預計開放之商品範圍包含保本型及槓桿型結構型商品。

最後，為使REITs操作更具時效性及彈性，主管機關刻正修正「證券投資信託及顧問法」，允許我國REITs採基金架構發行，並與現行信託架構REITs併行，採雙軌制方式。

櫃買中心於2025年建置其櫃檯買賣制度，並鼓勵投信業者規劃發行。