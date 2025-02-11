快訊

朝野僵局仍難解！選罷法覆議遭否決 總預算協商瀕破局

大雨炸元宵！氣象署：今慎防劇烈天氣 周日恐再迎冷氣團

第四人遇害？高雄分屍案凶嫌弟也失蹤 警澄清：張弟因案通緝中

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻呈2025年業績挑戰季季增

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻呈（6913）昨（11）日舉行法說會，公布去年稅後純益1.85億元，年增62%，每股純益4.76元，董事長簡忠正表示，今年業績將逐季增長，第1季是谷底，第2季AI伺服器高速線相關產品（內部線與外部線）量產，第3季放量，推動今年業績成長主力是輝達GB200等AI伺服器，預估今年伺服器占比將拉高到五成。

鴻呈AI伺服器的內部線包含高速傳輸線、電源線及訊號線，做為機內模組間溝通介面；高速傳輸線又分為伺服器內部的關鍵零件。對應不同應用，高速傳輸線可區分成MCIO、PCIe Riser、Gen-Z、SimSAS等不同介面，能滿足客戶眾多規格要求，提供在台灣各家ODM廠生產高階AI伺服器完整方案。

談到如何因應美國關稅戰？他說，這一季銷往北美的產品都往越南移轉，非銷美產品仍由大陸，墨西哥或台灣廠生產。今年在大陸與越南擴產，訂單不是問題。

AI 伺服器 傳輸線

延伸閱讀

越南商人非法開採稀土 走私2000多噸至中國大陸

遭川普關稅政策針對…傳Shein加3成採購價 鼓勵供應商越南設廠

貿易戰火再起 中信投信：越南供應鏈轉移效應持續發酵

聚陽周理平：2025展望樂觀 越南臨加徵關稅風險已做好因應

相關新聞

鴻呈2025年業績挑戰季季增

鴻呈（6913）昨（11）日舉行法說會，公布去年稅後純益1.85億元，年增62%，每股純益4.76元，董事長簡忠正表示，...

華星光更換法人董事代表

光通訊廠華星光（4979）前董事長蘇昭陽請辭董座後，公司公告蘇昭陽原擔任代表人的法人董事振家投資改派曾在英特爾執掌矽光子...

華義取得韓商手遊聯運權

遊戲營運商華義（3086）昨 （11）日宣布與南韓遊戲商VALOFE簽訂合作協議，由華義取得手機RPG遊戲《LAST O...

力旺2024年稅前盈餘增逾二成

矽智財（IP）廠商力旺（3529）今（12）日召開法說會，預期將公布去年財報，並釋出本季與今年的營運展望。力旺昨天公布去...

台康攜澳洲大廠開發新藥

台康生技（6589）昨（11）日宣布，與澳洲大廠Clarity Pharmaceuticals, Ltd.簽訂合作協議，...

精誠金融登興櫃 每股80元

本周櫃買家族再添一家新兵，精誠金融（7819）將於12日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到14家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。