御嵿拓版圖 兩路出擊

餐飲股御嵿國際（3522）昨（11）日召開法說會，董事長孫正強表示，今年集團在旗下晶宴會館各館的改裝效益逐步發酵與海內外擴張下，今年獲利有望轉虧為盈。此外，集團營運重點除宴會餐廳外，近年也將積極轉向常態式餐飲與連鎖餐飲，擴大收益來源。

孫正強指出，今年起將朝拓展品牌布局與跨國經營兩大策略發展進行，將積極拓展鴨覓、頂鮮與燒肉牛匠等品牌餐廳，搶攻大型商場型餐飲市場，以及國際級工商宴會商機，進一步提升公司旗下餐廳的品牌廣度與銷售業績。

在拓展商場型餐廳方面，御嵿預計今年再開五家商場餐廳。御嵿表示，由於商場店面的租金及折舊攤提較低，資金回收期間較短，隨商場型品牌餐廳陸續加入營運行列，將可望同步挹注營收及獲利貢獻。

御嵿表示，去年12月打造的烤鴨餐廳「鴨覓」，開幕以來單周營收貢獻超過百萬元，目前規劃今年「鴨覓」將再拓展一間分店，明年再拓展兩間分店，以達成品牌初步規模效益。

跨國經營方面，御嵿表示，2月在九州熊本開出的「日台会館」，上半年即可見營收貢獻挹注，估第一年營收上看新台幣1億元，目標三年內海外營收占兩成以上。御嵿指出，在台積電設廠帶來的效益下，御嵿看好熊本人流移入，搶先卡位，也將積極與台灣餐飲品牌合作，打造熊本在地的台灣城。除日台会館外，御嵿表示，也會在日本持續評估設點，主要考量當地的商場、車站等人流多的地方為主。