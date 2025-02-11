91APP營收／1月1.41億元 聚焦D2C與零售AI發展

台灣首家電商全通路解決方案公司91APP*-KY（6741）公布2025年1月營收，單月合併營收1.41億元，月減10.28%，年增9.96%。91APP以電子商務解決方案與數位行銷解決方案雙引擎交乘助力協助客戶成功，D2C動能持續帶動成長，本季重點工作將持續深化兩大解決方案，同時聚焦零售AI賦能與應用，拓展數位廣告市場與合作，逐步強化91APP在數位廣告領域的發展投入。

隨著D2C浪潮，實體電商的發展方興未艾。91APP以獨特模式領先市場深耕，已協助許多實體客戶解決零售問題與成功推動OMO轉型。依據經濟部最新報告指出，電商已成為台灣零售產業最大通路，其中D2C實體電商的成長更占達整體電商比重的三成以上，至今D2C實體電商市場規模仍持續擴展中。91APP作為實體通路與品牌客戶最重要的D2C服務商，率先在零售電商領域已深耕十多年，更是最早提供D2C解決方案的SaaS市場領先服務商，具成長性與競爭優勢，公司營運持續看優。

91APP協助客戶在D2C成長布局，除了積極助攻實體電商外，今年更將著力於零售AI與數位廣告的發展。91APP透過零售AI「jooii」為研發線，預計開發更多零售AI的新產品、新服務，能為客戶解決零售業實際問題，讓零售AI成為營運幫手，更促進效率提升；另一方面在業務拓展上，將串連各類型產業合作夥伴，擴充更多樣化、去識別化的多元數據標籤，創造更為優質的數據循環及數位廣告合作空間，為客戶開創下一個成長曲線。