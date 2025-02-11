長科法說會／去年第4季每股稅後純益0.56元 本季看季減

長科*（6548）11日舉行2024年第4季法人說明會，公布當季營運自結數，單季合併營收為新台幣31.69億元（以下幣別同），符合先前法說會目標；毛利率為23.6%，營益率為13.6%，低於法說會預估；歸屬母公司稅後淨利為5.26億元，每股稅後盈餘0.56元，相當於賺進1.4個資本額，為該年度每股獲利表現最佳的季度。

2024年第4季營運成果

與上季相較，長科第4季合併營收成長1%，惟因產品銷售組合變化，單季營業毛利和營業利益分別較上季減少5%及8%。受惠於第4季新台幣貶值帶來的匯兌收益挹注，單季稅前淨利和歸屬業主淨利分別為6.56億元和5.26億元，季增率各為30%和24%。以每股面額0.4元之股數計算，長科每股稅後盈餘為0.56元，優於上季0.45元。

在重要比率方面，長科第4季毛利率和營益率皆較上季分別1.6和1.4個百分點，達到23.6%和13.6%。受惠於營收規模較去年同期成長，毛利率和營益率年增逾1個百分點。

以製程區分，長科的蝕刻比重逐季提升，第4季上升為55%，沖壓比重降至45%。依產品組合來看，第4季IC導線架占營收比重32%、QFN 29%、Discrete 16%、QFP 14%及EMC LED 9%，其中以QFN逆勢成長，表現最為突出，代表網通及消費性電子市場需求相對強勁，而車用和工控需求較為疲弱。以應用別而言，長科第4季3C占營收比重為47%，高於上季43%；車用28%和工控22%，比上季的31%和23%下滑。

2024年營運表現

長科2024年合併營收為119.87億元，年增4%；歸屬母公司淨利為18.96億元，年增21%，每股稅後盈餘為2.02元，優於2023年的1.67元。2024年毛利率24.1%，高於2023年的22.5%；2024年營益率13.8%，亦高於2023年的12.5%。

2025年第1季營運展望

長科預估單季合併營收介於28.8億元到30.6億元區間，將較上季減少高個位數百分點。基於新台幣32.5元兌1美元之平均匯率假設，預估毛利率將落在21.4%到24.4%區間；營益率則介於11%到14%之間。