擷發營收／1月1,451萬元 月增489％、年增229％
擷發科（7796）於10日公告，其1月營收為1,451萬元，月增幅度超過4倍，年增幅度也超過2倍。
擷發1月業績月增489％，年增229％，該公司表示，主要歸功於旗下兩大業務ASIC設計服務和AI軟體服務平台的營運規模放大，尤其受惠於通訊系統單晶片陸續進入完工驗收階段，同時隨著設計專案完成進度，相繼有NRE收入認列，並持續推展ASIC設計服務與AI軟體平台解決方案，是貢獻其業績增加的關鍵。
擷發指出，該公司於CES展會期間吸引全球眾多潛在客戶的關注，共接獲上百筆的訂單機會，將審慎評估，並積極拓展業務機會。
同時，擷發提到，也將於3月參加於德國紐倫堡舉辦的Embedded World 2025 ，預計將該公司的ASIC設計服務與AI軟體設計服務推向更廣闊的國際舞台。
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