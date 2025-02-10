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捷流營收／1月1.85億元 不畏農曆假期影響仍年增2.3％

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）10日公布1月合併營收1.85億元，不畏農曆假期工作天數減少影響，營收逆勢較去年同期成長2.3％。

捷流表示，1月營收不畏工作天數減少影響，主要受惠集團多元產業、多區域接單策略持續發酵，加上擁有優異工業閥門產品品質，以及能提供客戶客製化服務，滿足客戶閥門尺寸特定需求，長期獲得客戶青睞，帶動多元領域客戶訂單穩定拉貨需求。

根據Research Nester報告，預估2025年全球工業閥門產業規模達821.2億美元，預估2037年將達到1,414.9億美元，在2025年至2037年間以約4.7％的年均複合成長率成長。

隨著半導體產業的蓬勃發展，且半導體製程對高精密度流體控制的要求嚴格，捷流憑藉擁有自行進行防火、壽命和超低溫測試的能力，有效確保旗下閥門產品性能，更通過ISO 9001、ABS、API等多項國際認證，有助帶動業務良好拓展表現。

展望2025年第1季，捷流仍全力拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，以及持續升級工廠自動化、智慧化效益，助力擴大全球業務接單量能。

另外，透過強化針對不同產業現場工況、流體控制頻率與速度、低洩漏率等需求，提供專業的流體控制解決方案，以滿足各產業客戶的差異化需求。

半導體 營收

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