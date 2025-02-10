築間營收／春節業績加持 1月創同期歷史次高

台灣連鎖火鍋第一品牌築間（7723）餐飲集團1月合併營收5.06億元，較去年同期成長0.73％。2025年1月適逢寒假及農曆新年九天連假，帶動聚餐需求大幅提升，推動品牌業績顯著成長。

近年來，築間市場版圖快速擴張，現已擁有13個品牌，並在台灣、香港及日本共開設195家門店。其中，「築間幸福鍋物」與「燒肉Smile」為集團的核心品牌。尤其農曆初一至初五期間，集團全品牌門店業績突破1.22億元，春節九天連假吸引近30萬人次至集團旗下品牌餐廳用餐帶動業績成長，進一步推動1月營收年增0.73％，創下同期歷史次高紀錄。

築間不僅推動餐飲品牌的多元化發展，亦積極推動街邊店及百貨商場的門店布局，並專注拓展品牌聚落規模，以發揮「聚集經濟」的效益；近兩年更陸續推出多個新品牌，如「築間酸菜魚」、「築間麻辣火鍋」、以及包含「紫木槿」、「朴庶韓國烤肉」、「築間燒肉本命」在內的多個燒/烤肉品牌，總品牌數增長至13個。集團同時持續進行品牌布局調整，鎖定鎖定主力消費客群，集中在中價位品牌的市場拓展，以優化營收結構並提升獲利能力。

展望2025年，築間餐飲集團對餐飲市場前景持樂觀態度。隨著市場版圖穩健擴張，集團將靈活調整新舊品牌的雙線發展策略，穩定2024年新品牌的營運表現，同時優化單店業績表現。2025年，築間仍以雙位數展店為目標，持續推動展店計畫，為全年營收增長注入強勁動能。