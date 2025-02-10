世豐入股 凱撒衛股價漲

凱撒衛（1817）因7日世豐螺絲公告，擬以7.4億元收購其20%股權，收購日期從昨（10）日開始至3月5日，消息一出，昨凱撒衛股價以跳空漲停47.85元開出直至收盤，單日成交量達450張，股價站在所有均線之上。

凱撒衛董座蕭俊祥表示，在世豐公告公開收購之前，雙方並無任何接觸，認為對方應是財務性質的投資；凱撒衛將於接獲公開收購人收購通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並委請獨立專家表示意見。凱撒衛指出，公司將於接獲公開收購人收購通知後，15日內召開董事會，並依審議委員會審查結果對股東提供建議。

世豐螺絲7日宣布以每股現金51元公開收購凱撒衛二成股權、約1.45萬張，公開收購期間為今年2月10日至3月5日止，以7日收盤價43.5元計算，溢價率為17.2%。