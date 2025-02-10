寶雅1月營收年增24% 連二月登頂

寶雅（5904）昨（10）日公告1月營收24.2億元，年增24.3%，營收額創下單月歷史新高，已連二個月營收創下歷史新高水準。法人估，寶雅今年獲利有望衝三個資本額。

寶雅表示，1月主要受惠年節、冬季、美妝品類帶動成長，公司將持續展店，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時藉由產品組合優化以及加速數位布局，提升消費者體驗。寶雅昨日股價收480元，上漲1.5元。

截至1月底為止，全台共有418間寶雅。寶雅今年以來持續推動改裝計畫，1月已有員林中正店、台南善化店等五家店重新開幕，而2月將啟動新一波改裝，共有八家門市準備進行升級，緊接著3月也已排定至少四間門市將進行改裝，包括東湖康寧店、高雄草衙店、麗寶樂園店、竹北暐順店等，以提升購物環境與消費體驗。

此外，寶雅也同步推動展店計畫，3月將迎來新門市楠梓藍田店正式開幕，持續擴大市場版圖。

此外，寶雅自推出自有品牌以來，以高品質好價格的產品廣受消費者支持，持續以品牌力與使命感，打造陪伴日常的品項，目前已推出七支品牌，分別為POYA PURE+.POYA Chic.POYA COZY.POYA WAY.POYA SHINE2U.POYA CHILL.POYA HOMEY，橫跨妝點風格、煥采呵護、食尚美味，自有品牌已超過200種以上品項。寶雅表示，會持續在這七個領域中發展自有商品，滿足日常的各種需求。

寶雅近年透過多元店型布局提升市場滲透率。一般店聚焦社區設點，美妝店型「Poya Beauty」則瞄準購物商場與街邊商圈發展，較大型的商圈設立「店中店」模式，藉由更大的營業面積展示居家品類，進一步拓展市場空間並提升消費者購物體驗。在品類方面，也計劃持續引進更多美妝品類，包括小紅書熱門商品以及韓國、泰國品牌，進一步提升消費吸引力。

展望2025年，法人估，寶雅除了持續改裝外，將再開55家新店，推升整體規模超過470店，其中會加大坪效佳的美妝店擴展力度。在新開店及改裝店的營運績效表現良好帶動下，預期營收維持10%左右增長。除了營收規模有望來到260億元，獲利同樣有機會挑戰賺近三個股本。