瓦城1月合併營收年增51% 漢來美食1月營收年增40%

餐飲業受惠農曆春節檔期，元月營收紅不讓。包括瓦城（2729）、漢來美食、豆府、全家餐飲昨（10）日公告元月營收皆創下歷史新高紀錄，另外，八方雲集也寫下歷史次高。

另外，亞洲藏壽司亦創下同期新高。其中，又以瓦城1月合併營收6.81億元，年增率51.98%，成長幅度最大。漢來美食元月營收為7.82億元，年增40.73%，營運亦跨大步。

瓦城表示，元月營收創下單月歷史新高，主要受惠於年節聚餐需求強勁、外帶年菜熱銷及精準展店策略，推動營運表現持續增長，迎來強勁開局，其中春節檔期業績更較去年同期成長超越一成。

漢來美食表示，1月營收創高，歸功於春節年假，除了有大量的除夕到初二家庭團圓聚餐，前後又橫跨兩個周末假日，漢來美食在除夕當天，單日總營收就高達7,200萬，為單日營收新高。