上奇營收／1月4.2億元、年增0.2% 雲服務展強勁成長動能

資訊服務廠商上奇（6123）公布2025年1月合併營收4.2億元、月減4.2%、年增0.2%。上奇透露，1月雖逢華人年節假期，影響當月工作天數減少，但各事業體仍維持穩健表現。其中，雲端服務貢獻當月營收占比38%，以子公司昕奇雲端為主的雲服務也展現出強勁的成長動能，貢獻營收占比達26%，單月表現驚人。

據悉，上奇成立於1991年，2002年起為台灣股市上櫃公司，以台灣總部為根基，成功的建構亞太加值行銷服務平台，團隊在企業服務方面的營收，已占整體營收的55%，其中，又以子公司碩泰網通的表現較佳，而香港Senco Masslink雖因假期影響部分專案交期延後，整體業務仍穩健成長。另數位印刷服務營收占比為7%。

上奇持續專注於昕奇雲服務的海外市場拓展，並有明顯進展。同時，數位印刷設備即將到港，將進一步助力數位印刷服務事業成長。此外，集團看好以香港Senco Masslink作為企業用戶市場拓展的核心據點，並積極尋求更多成長機會，包括潛在併購與策略合作，以穩健推進全球布局，奠定長遠發展基礎。

事實上，上奇團隊於香港、大陸、新加坡、馬來西亞、印尼等地都已設有子公司，團隊同時也是國際知名CG品牌Adobe / Wacom / Hp的代理商；以集團控股管理方式購併網羅與企業核心價值發展具綜效的相關企業，聚焦雲端加值服務事業、範疇涵蓋提供產業與企業的數位印刷及雲端、IT整合等相關產品服務，華麗轉身為全方位的數位綜合服務商，以旺盛企圖心邁向永續經營的發展，專注經營亞洲市場板塊。