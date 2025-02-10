全家營收／1月88.6億元 年節業績旺、創同期新高

全家（5903）10日公布1月份合併營收為88.6億元，年增6.3％。全家表示，一月份營運表現穩定向上，主要受惠店數成長，掌握春節應景氛圍、溫降抗寒所推出多元商組及主題聯促活動奏效，以及九天過年年假效應，因而促動泛鮮食、一般商品業績皆成長。

全家指出，因應一月整體消費市場進入春節氛圍，應景商品如禮盒、福袋等買氣上揚，其中在企業採購需求、年節走春拜年需求浮現下，禮盒業績翻倍成長。掌握年前居家掃除商機，推出FMC自有品牌日用品及清潔商品促銷優惠，家庭雜貨商品成長超過兩成；本月冷氣團一波波，FMC發熱衣銷售暢旺，帶動紡織商品成長超過五成；數位渠道APP生鮮平台「食食購」推出星耀年菜系列、電商平台「全家行動購」年貨零食專區業績同步成長，帶動線上線下一般商品業績成長近一成。

泛鮮食部分，一月與人氣漫畫改編手遊《神明便利商店》攜手，推出多款春節開運鮮食，帶動壽司手捲、鮮食甜點、三明治等品類成長一成以上。杯裝飲品表現亦佳，私品茶在熱飲燒燒仙草帶動下，成長超過兩成；明星商品Fami!ce霜淇淋新品策略奏效，除與日本知名甜點品牌-FUJIYA不二家攜手推出新口味，更於全台2,200間店舖推出業界首創「喝的霜淇淋」，口感濃郁細膩，猶如現做奶昔，一舉推升霜淇淋業績成長超過四成，持續打造全台最大連鎖霜淇淋專賣店。

展望二月整體營運，春節後迎來開學開工需求，將因應陸續推出多種早餐與鮮食，並有元宵節、情人節等促銷活動助攻，皆可望有助業績向上。

截至114年1月31日止，全家便利商店總店舖數達4,312家。