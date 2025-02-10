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亞昕營收／1月6.61億元 建案遞延入帳、年增12.7倍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

亞昕（5213）10日公布1月營收達6.61億元，較去年同期大增12.7倍；亞昕去年因工期影響，不少建案將跨年度入帳，雖然讓去年營運沉潛，但卻一舉衝高今年完工案超過七筆、完工量可望飆破200億元、創歷史新高。

亞昕首季在「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」跨年度入帳下，衝高營收表現，1月營收達6.61億元，較去年同期0.48億元大增12.7倍；亞昕表示，因缺工，加上去年第4季不少颱風干擾，影響建案工期，包括「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、馬來西亞「喜來城」等，均跨年度入帳。

亞昕10日收在32.40元、上漲1.1元。

展望2025年，亞昕估計有七筆以上新建案完工挹注，包括分回總銷約55億元「擎天森林」、總銷27億元「亞昕一見」、總銷77億元「喜徠登」、總銷18億元「昕見築」，以及跨年度入帳的「亞昕昕上城」、「亞昕淳白」、馬來西亞「喜來城」等案。

法人初估，在七大新案貢獻下，今年亞昕國際完工量估破200億元，營收、獲利可望雙創新高。

新推案方面，亞昕暫定今年推出六筆新案，包括新北市「林口麗林段」總銷35億元、「中和圓通案」，以及台中西區總銷74.15億元「科博段案」、南屯區73.59億元「五權西路案」、北屯區38.99億元「洲際段案」、西屯區98.51億元「文商段案」等，總計今年規劃新案總銷估破320億元。

亞昕國際表示，目前公司在手庫存可推新案土地金額約達443億元，包括新竹103億元「東門段」、53億元「光埔二期」，台中100億元「大連路案」、74億元「大進段」、113億元「豐圳段案」等五筆土地。

營收 跨年

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