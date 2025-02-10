五福營收／1月7.02億元、年增41.93％ 創同期新高

五福（2745）旅行社受惠出境旅遊需求爆發，長程線營收相較去年同期成長157%、東南亞營收成長79%、日韓營收也較去年明顯成長，1月營收7.02億元、年增41.93％，創下同期新高。

展望後市，3~4月日本各地櫻花接力盛開，對於台灣民眾吸引力高，五福推出多樣化的賞櫻行程、自由行套裝供旅客選擇。2025大阪世界博覽會即將於4/13~10/13舉辦，關西地區住宿需求大增，五福提早預訂房源，期能掌握商機。

神戶機場國際線航廈將於4/18正式啟用，同日星宇航空將開航「台北-神戶」、「台中-神戶」2條航線，五福相應推出「神戶西日本經典全覽鐵道雙溫泉」團體行程，神戶進出，並涵蓋關西京阪神以及四國的精華景點。針對年後出遊檔期，東南亞線泰國行程推出早鳥優惠，促銷團、五星無購物團俱全，滿足不同客群需求。高雄直飛富國島、高雄直飛芽莊4月起有包機計畫，將在2月的高雄巨蛋春季旅展強力推廣，可望帶動東南亞線營收。

五福旅遊長程線以歐洲、美加紐澳為主力商品，並持續拓展特色行程。台灣直飛不丹航班將於2025/5/31首航，不丹皇家航空「台北-巴羅」包機航班共12架次，持續至2026年4月，相較於過往台灣民眾需從曼谷轉機，直飛航班更加省時便利，五福旅遊參與此次包機計畫，已開賣不丹8天行程，價格138,800元，同步推出早鳥優惠方案，部分出發日期已售完。

此外，五福觀察，許多旅客已提前預定2025下半年歐洲行程，除了7~8月暑假親子旅遊需求，今年中秋國慶連假詢問度高，民眾請假3天即可連休9天，適合長天數旅遊，五福9~10月尼泊爾、土耳其行程已上架販售，今年長程線營收有望維持成長趨勢。

五福旅遊目前員工人數約450名，因應2025年旅遊業強勁復甦，將持續積極招募業務、產品、票務、領隊導遊等人才，職缺工作地點遍及台北、新竹、台中、台南、高雄等縣市，此外，也籌備於今年開設更多門市服務據點。