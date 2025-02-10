信紘科營收／1月3.65億元 月增16.4％

信紘科（6667）10日公告今年元月合併營收3.65億元，月增16.4％、年增55.8％，年增幅逾五成主要是產品組合及依案件進度認列。同時，信紘科已連續14個月交出單月營收年增率均為正成長的佳績。

信紘科表示，受惠於台灣半導體產業蓬勃發展，且隨著各產業企業積極優化生產良率與投入新製程研發，帶動公司主要半導體先進製程、先進封裝等客戶對於設備訂單持續挹注，拆移機工程服務需求攀升。同時，信紘科積極轉型推動統包業務，接單範疇擴大補足「機電空調系統及循環經濟系統」服務，包括無塵室空調系統、高低壓配電/控制盤、HVAC空調、零廢減碳服務、再生產品製造等，成功拓展廠務供應系統整合、綠色製程及減廢設備等多元業務版圖，在良好訂單能見度下，旗下各項業務皆呈現穩健成長態勢，整體工程進度如期進行，拆移機服務更因應客戶需求而持續擴大，齊步推升公司1月營收繳出月增率、年增率正成長的優異成績。

近期台灣行政院院會拍板「大南方新矽谷推動方案」，將結合台南沙崙智慧綠能科學城及嘉義至屏東的半導體S廊帶科學園區、科技產業園區、產業園區，構建以AI為核心的產業生態系，實現「AI產業化、產業AI化」；國科會將在沙崙建置算力中心，預估五年將投入至少新台幣360億元，吸引多家大廠企業進駐。隨著AI產業在南部的蓬勃發展，南部算力中心逐步落實，將帶動龐大的基礎建設需求，並吸引眾多科技巨擘進駐，形成一個完整的AI產業生態系。信紘科憑藉其在廠務系統整合與綠色製程方面的專業，提供客製化的解決方案，並透過布局高雄橋頭科學園區據點，就近服務客戶群，並提升品牌知名度，信紘科有望在競爭激烈的產業中脫穎而出，鞏固其在產業鏈中的地位，進而帶動整體營運的持續成長。

展望2025年，信紘科維持審慎樂觀看法。信紘科在綠色製程與產品多元化上的積極布局，成功塑造「綠色製程建廠解決方案整合專家（Turnkey Solution）」的市場定位，並在ESG、環保及循環經濟等議題上展現領先地位，隨著台灣與日本等地半導體產業持續擴張，帶動客戶對於綠色製造解決方案的需求日殷。以目前在手訂單來看，能見度良好，將推升今年營收穩定成長。