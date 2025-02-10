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聖暉營收／1月26.4億元、年增31％ 寫歷年同期新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）10日公布今年元月合併營收26.4億元，月減28.1%，年增31％，刷新歷年同期新高。主要受惠於無塵室機電整合工程穩步施作挹注業績，展望市場需求穩健，營運可望升溫。

隨著 AI 應用加速發展，國際半導體及 CSP（雲端服務供應商）大廠仍持續擴大資本支出，推進更多計畫，聖暉*亦間接受益。此外，在地緣風險升溫的背景下，電子組裝、PCB、民生消費等多元產業亦加速海外廠區建置，以提升供應鏈韌性，也帶動聖暉*接單規模成長。加上 AI 邊緣運算產業的興起，驅動產業擴張，可為中長期營運奠基。

聖暉*指出，因應台灣、東南亞地區客戶訂單需求續強，正積極完善專案工程管理，精實原料供應鏈與擴建區域專業人力團隊，力求確保旗下多元產業大小型專案施作品質、工期掌握，提升集團營運效率。此外，同步深化工程綠色設計、綠色採購與綠色工法等創新技術開發，提供客戶有效節能、下降營運成本與高值化工程品質，發揮聖暉*核心競爭力，並助力產業永續轉型發展。

展望今年首季，聖暉*秉持多產業、多區域及多工種策略，積極擴大海外市場業務動能，布局大亞洲區服務實績。另外，由於掌握多元產業客戶專案工程訂單，將隨著新一輪新廠擴建需求帶動下，爭取拿下急單。

東南亞 聖暉 雲端服務

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