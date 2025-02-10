中光電營收／1月28.56億元 月減22%、年減10%

中光電（5371）10日公告今年元月自結合併營收28.56億元，較去年12月合併營收36.75億元減少22%，與去年同期31.9億元相較則減少10%。

中光電表示，影像產品元月合併營收7.98億元，出貨量5.5萬多台，由於傳統淡季及農曆年工作天數減少等因素影響，分別較去年12月減少24%及22%，相較去年同期則分別年減28%及24%。展望2月，因淡季效應持續，預期影像產品整體出貨量將較元月減少。

節能產品元份合併營收14.26億元，受到淡季與工作天數減少影響，較去年12月及去年同期分別減少23%及10%。元月大尺寸TV/PID營收為4.5億元，月減29%；Monitor產品營收為0.94億元，月減20%；NB機種營收則6.79億元，月減9%；Tablet機種營收0.32億元，月減77%。元月節能產品整體出貨量239萬片/台，分別較12月及去年同期減少13%及20%。展望2月份，由於淡季效應影響，預期節能產品整體出貨量將與元月相當。

中光電將於2月18日下午2時30分舉辦2024年第4季線上法人說明會，公布2024年第4季及全年財報，並說明2025年第1季營運展望。