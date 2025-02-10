麗彤營收／1月0.5億元、年增12％ 蛇年業績開紅盤

麗彤（6539）10日公布1月合併營收0.5億元，受1月工作日較少的因素，1月營收較2024年12月營收0.58億元下降14％，但較去年同期0.44億元增加12％。在品牌聲量擴大與市場需求穩步提升的帶動下，麗彤憑藉卓越的產品力與精準的市場策略，持續在競爭激烈的醫美美容保健市場中創造亮眼佳績。

麗彤表示，自韓國巨星玄彬成為旗艦產品「醇耀妍3」代言人以來，品牌的知名度與市場關注度大幅提升。玄彬健康陽光的形象與麗彤的健康美學相符，成功吸引消費者關注，提升品牌好感度並帶動「醇耀妍3」熱銷。除了明星代言，麗彤在產品研發上的創新也不容忽視。剛上市的「超導外泌修護奇蹟晶粹」憑藉突破性技術與卓越護膚效果，迅速掀起抗老熱潮。產品含有9600億超濃外泌體顆粒、專利CICA積雪草精華、復活草密羅木及高濃度玻尿酸，強大修護力深層滋養肌膚，有助延緩老化。自2024年第1季上市以來，外泌體系列保養品銷量已接近3萬個，展現出麗彤在高端醫美保養市場的競爭力，並鞏固了其在抗老領域的專業地位。

麗彤長期深耕美麗暨大健康產業，旗下自有品牌「DV」涵蓋機能保健食品與專業醫美保養品，並持續拓展多元產品線，滿足市場多層次需求。其中，機能保健食品中的明星產品「醇系列」自 2017 年問世以來，不斷推陳出新，從初代「醇養妍」延伸至「醇耀妍」、「醇耀妍3」等，累計開發數十款專為女性打造的保健機能飲品，並持續精進配方，強化市場競爭力。透過全方位的產品布局，麗彤不僅穩固在台灣的領導地位，更積極拓展海外市場，持續引領美麗與健康產業的未來發展。

展望未來，麗彤保持審慎樂觀。隨著「醇耀妍3」和抗老新品「超導外泌修護奇蹟晶粹」的熱銷，麗彤已在保健食品與專業醫美市場打下穩固基礎。未來，麗彤將積極提升品牌的國際競爭力，強化海外布局，鎖定東協市場並拓展歐美高端通路，持續深化產品研發。透過實體零售、醫美通路與電商平台的多元布局，擴大品牌影響力，滿足消費者對美麗與健康的需求，力求成為全球領導品牌，為消費者提供更高效、安全的健康美麗解決方案，推動企業穩健成長。