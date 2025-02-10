銳澤1月營收達1.61億元 創歷年同期新高
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤實（7703）今日公布2025年1月合併營收達1.61億元，年增7.26％，主要受惠氣體二次配拆移機服務訂單認列保持暢旺，不畏適逢春節因素影響，是1月合併營收繳出歷年同期新高的關鍵。
銳澤表示，受惠半導體相關客戶先進製程、先進封裝擴建新產能逐步開出，因應客戶需求產線調配與新製程研發需要，公司也持續擴增專業人力團隊提高即時彈性服務能力，帶動旗下氣體二次配拆移機服務業務熱絡，助力整體營運動能轉強。
觀察台灣晶圓代工大廠與外商記憶體、半導體設備大廠等持續提高資本支出，除加大台灣地區布局，亦加速區域廠區建置計劃，銳澤憑藉台灣前三大半導體氣體二次配管工程之市場地位，於半導體、記憶體產業客戶高覆蓋率與長期業務合作基礎，並於去年啟動海外市場布局，隨著客戶加大新廠擴建投資力道，有望創造銳澤營運新一波成長期。
展望今年第1季，銳澤持審慎樂觀看法。看好半導體主要客戶二次配拆移機業務保持良好需求，銳澤亦持續密切掌握客戶新建計劃，以堆疊主系統工程服務接單，同步積極拓展日本、新加坡業務版圖，完善當地專業團隊招募與良好培訓，提升當地客戶業務服務量能，以期帶動未來營運良好表現。
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