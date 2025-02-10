世紀營收／1月1.34億元、月增3.71％ 刷新單月營收新高紀錄

世紀（5314）公布2025年1月營收1.34億元，月增3.71％，年增183.50％，再度刷新單月營收新高紀錄，顯現世紀民生積極轉型AI智能大健康產業的布局成果，並為公司營運奠定穩健成長的基礎。

世紀民生表示，主要受惠於保健食品在農曆過年與尾牙等消費旺季催動下，帶動業績的強勁表現，以1月營收表現來看，公司來自保健食品的銷售業績已占整體營收比重達49.68％，成為堆疊公司營運規模放大的關鍵動能。

在全球智慧醫療市場持續擴張之際，世紀民生不僅強化「朝和生醫」的產品競爭力，更積極導入AI與數據分析技術。不僅如此，世紀民生為拓展業務版圖，積極取得華瀚保經過半董事席次，加速數位金融服務發展，深化健康管理與保險科技的整合。

同時，世紀民生進一步指出，憑藉台灣在IC設計與高端製造的優勢，前瞻布局無人機技術，運用智能運算與自動化飛行技術拓展智慧應用場景，期望透過MIT製造無人機技術並鎖定美國消費市場，推出家庭娛樂機，為營運成長增添新柴火。