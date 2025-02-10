快訊

北市逾萬戶驚傳停電！災情集中2行政區 台電：3成仍搶修中

回應750元之亂 NCC改口宣布「通盤檢討」：審查費暫緩收取

喊話賴清德籲停止大罷免 韓國瑜承諾：將召黨團協商總預算案

詩肯營收／1月2.9億元 年增2.96%

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

農曆年前消費旺季、家具汰舊換新潮帶動，台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）10日公告1月營收2.9億元，年增2.96%，為單月第三高紀錄，為今年營運打下良好獲利基礎。

詩肯表示，雖然今年農曆春節落在1月，營業天數較少，但台灣本業營收1.92億元，不但仍維持去年以來的高檔，更較去年同期成長5.66%，新加坡NOVA營收則為9,730萬元，年減1.98%，減幅也明顯收斂，預期今年表現能自去年的谷底反彈。

詩肯表示，去年的房市自下半年政府出重手打房、銀行貸款緊縮後，交易量出現急凍，但各界也都預期，今年房市要再有政策上打壓的機率不高，而市場交易也將逐步往自住的剛性需求靠攏，投資型交易的規模會較為沉寂，房價雖不致於出現大幅鬆動，但並不缺進場時機，因此對於家具市場來說，仍是好消息。

雖然美國總統川普開啟新一輪的關稅戰，對於台灣來說目前仍未被波及，因此應不會影響到消費信心，若地緣政治因素能夠消弭，反而對於國際貿易來說仍是利多。

詩肯表示，截至1月底，全台門市為86店，而今年也分別規劃推出新產品、新品牌，在市場上進一步凸顯競爭力，而今年除了仍會持續展店腳步，尋找適合的商圈與店點開出新門市外，展店策略也會有些微調整，更積極在百貨商場中展店。

房市 消費 營收

延伸閱讀

羽球／亞團賽周天成缺席 年輕球員磨練經驗

止痛、消炎、抗癌…美大量成藥依賴中國 恐因關稅戰短缺

台股成功回補缺口…上周僅小跌0.2% 周一留意台積電營收

桌球／林昀儒、高承睿大滿貫新加坡站摘銀 創最佳成績

相關新聞

家登台美韓中四大區域訂單能見度到年底 全年業績再戰新高

家登精密(3680)今(10)日公布2024年1月合併營收約為3.9億元，月減33.5%，但為歷年同期次高。

世豐將收購20%股權 凱撒衛跳空漲停、逾2.4萬張排隊等買

世豐（2065）宣布收購凱撒衛（1817）20%股權，總金額7.4億元，10日凱撒衛一開盤就跳空以漲停47.85元開出後...

采威營收／1月0.51億元、年增14% 搶東北、東南亞資安商機

雲端整合服務供應商采威（6868）10日公告，2025年1月合併營收為新台幣0.51億元，較去年同期營收0.45億元增加...

家登營收／1月3.9億元 過年家碩遞延認列業績

家登（3680）於10日公布2024年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣3.9億元。家登提到，本月適逢過年，出貨天數少...

弘塑營收 寫最旺元月

半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公告元月營收3.71億元，雖因工作天數較少而月減24.4%，仍是歷年最旺的...

意德士元月營收月增12%

受惠於半導體晶圓廠客戶產能利用率攀升，意德士（7556）公布元月合併營收為6,200萬元，逆勢創新高，月增12.6%，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。