詩肯營收／1月2.9億元 年增2.96%

農曆年前消費旺季、家具汰舊換新潮帶動，台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）10日公告1月營收2.9億元，年增2.96%，為單月第三高紀錄，為今年營運打下良好獲利基礎。

詩肯表示，雖然今年農曆春節落在1月，營業天數較少，但台灣本業營收1.92億元，不但仍維持去年以來的高檔，更較去年同期成長5.66%，新加坡NOVA營收則為9,730萬元，年減1.98%，減幅也明顯收斂，預期今年表現能自去年的谷底反彈。

詩肯表示，去年的房市自下半年政府出重手打房、銀行貸款緊縮後，交易量出現急凍，但各界也都預期，今年房市要再有政策上打壓的機率不高，而市場交易也將逐步往自住的剛性需求靠攏，投資型交易的規模會較為沉寂，房價雖不致於出現大幅鬆動，但並不缺進場時機，因此對於家具市場來說，仍是好消息。

雖然美國總統川普開啟新一輪的關稅戰，對於台灣來說目前仍未被波及，因此應不會影響到消費信心，若地緣政治因素能夠消弭，反而對於國際貿易來說仍是利多。

詩肯表示，截至1月底，全台門市為86店，而今年也分別規劃推出新產品、新品牌，在市場上進一步凸顯競爭力，而今年除了仍會持續展店腳步，尋找適合的商圈與店點開出新門市外，展店策略也會有些微調整，更積極在百貨商場中展店。