健喬營收／1月5.06億元 月減2.8%、年減12.8%

健喬（4114）10日公布元月營收5.06億元，較去年同期減少12.89%；元月發貨天數扣除元旦及春節連假縮短至17天，相較去年12月略為減少2.8%。綜觀整體市場需求依然呈現強勁增長，特別是心血管疾病與呼吸道產品需求在春節前後尤其大幅增加。

健喬2024年平均單月營收4億元以上，自11月起營收接近5億元，並於12月與2025年1月連續兩個月站上5億元大關，公司業績穩站更高一階，年度營收相比前一年均向上大躍進。

健喬表示，冬季主要是呼吸道疾病的好發季節，根據台灣衛生部疾病管制署的統計，流感季通常從每年10月開始，並在農曆春節前後到達高峰。呼吸道方面過敏氣喘產品：欣必復氣化噴霧劑、帝伏寧、樂鼻寧水性鼻用噴液劑……等，與去年同期銷售增幅60%以上，愛克痰 (NAC) 系列產品更因季節性需求，業績大幅成長。健喬是台灣呼吸道產品的製造龍頭廠商，產品劑型全面且不斷開發新品以持續照護國人健康，不僅內銷量穩定增長，外銷訂單亦需求火熱。

健喬代理Celltrion心血管與糖尿病疾病產品，因銷售通路及品項的增加，包含易得平錠、愛妥糖錠、歐欣尼錠等，銷售熱度每季逐步上升。

集團子公司-優良生醫 (UHC) 旗下產品-金吉胃福適也因季節性因素銷售暢旺。公司今年持續積極洽談擴大供應鏈合作，逐步引進海外優質商品，以提升公司及品牌的市場能見度。此外，UHC也將加入第二波「綠鳥聯盟」會員店，並推出專為綠鳥會員打造的新品，與合作夥伴共同開創大健康市場的新局面。

整體來看，隨著全球保健品市場的成長趨勢以及消費者對健康管理和免疫力提升需求的增加，健喬相關保健產品與多家連鎖藥局持續不斷深入合作，保健品業務在未來幾年內將持續強勁成長力道。

展望2025年，健喬持續深耕利基市場，包括開展生物相似藥經銷代理領域，繼續關注流感高峰的季節需求，呼吸道產品的銷售潛力大幅增長，帶動公司全年盈利再創佳績，未來表現值得高度期待。