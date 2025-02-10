橙的營收／1月3,719萬元、年增9％ 登近7年來同期新高

橙的（4554）電子10日公布2025年1月合併營收達新台幣3,719萬元，較去年同期成長9％，並改寫近7年來同期新高水準。

橙的表示，受惠美洲地區主要客戶庫存壓力已逐步降低，帶動拉貨動能回升，創造今年度對美洲地區1月分銷售表現，較去年同期大幅成長的佳績，加上近年歐洲地區市場拓展策略奏效，橙的透過經銷與直營雙軌業務轉型模式，持續成功擴展業務銷售表現，皆挹注AM業務營收表現持續保持良好成長態勢，相較去年同期，Am業務繳出業績成長約20%的成績單。

根據研究機構調查指出，美國AM市場預計2028年將達到4,940.1億美元，年成長率預估3.08%，且隨著美國汽車維修費和車貸利率走升，加上平均車齡延長，AM零組件可出險理賠，帶動汽車AM維修零件需求提升，橙的指出，憑藉其深厚的技術實力與產品競爭力，在RF無線技術、高低溫汽車電子設計及電源管理領域持續投入研發，以及擁有多國專利優勢，皆有助於集團持續擴大AM業務市場表現。

展望2025年第1季，隨著美洲、歐洲及日本市場客戶需求穩定提升，橙的持續看好未來接單表現隨著客戶需求高漲而保持良好水準，且公司戮力擴大AM業務歐洲地區客戶數基礎，完善布建當地自有業務團隊，不僅有助於保持與現有經銷商的合作關係，還能提升業務的穩定性和黏著度。