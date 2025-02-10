創控科技1月營收創歷年同期新高 樂觀看AMC需求

半導體先進製程AMC奈米監控設備廠商創控（6909）於10日公告1月營收43,771仟元，較去年同期大增201.91％，並創歷年同期新高。新產品效益逐步發酵，創控在傳統淡季即繳出亮眼成績，顯見半導體先進製程對於AMC管控的剛性需求強烈，公司亦樂觀期待全球先進製程積極擴產的AMC管控市場成長。

創控提到，持續完整公司產品線，滿足半導體先進製程對於生產環境之潔淨度的嚴格要求。去年創控推出重量級新產品FMS 2000、MiTAP M3分析儀，FMS 2000可精準監控半導體製程FOUP內的常見污染物，協助半導體先進製程提高良率；MiTAP M3分析儀則是以IMS技術分析酸性、鹼性氣體的AMC整體監測方案，協助客戶解決更多痛點，獲得市場正面回響。

因應新客戶的出貨排程規劃，1月即完成機台驗收，帶動創控1月營收大幅成長，且繼去年12月營收創同期新高之後，連續2個月營收創歷年同期新高。創控表示，公司耕耘半導體AMC管控領域十餘年，深知客戶在生產環境與製程中最需要監控氣體污染的環節，並針對客戶的痛點開發新產品，FMS 2000、MiTAP M3分析儀不僅滿足原有客戶需求，更受到新客戶的青睞，在新產品貢獻度逐步拉升下，將帶動公司創造新的營運成長動能。