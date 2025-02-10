快訊

北市逾萬戶驚傳停電！災情集中2行政區 台電：3成仍搶修中

回應750元之亂 NCC改口宣布「通盤檢討」：審查費暫緩收取

喊話賴清德籲停止大罷免 韓國瑜承諾：將召黨團協商總預算案

創控科技1月營收創歷年同期新高 樂觀看AMC需求

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

半導體先進製程AMC奈米監控設備廠商創控（6909）於10日公告1月營收43,771仟元，較去年同期大增201.91％，並創歷年同期新高。新產品效益逐步發酵，創控在傳統淡季即繳出亮眼成績，顯見半導體先進製程對於AMC管控的剛性需求強烈，公司亦樂觀期待全球先進製程積極擴產的AMC管控市場成長。

創控提到，持續完整公司產品線，滿足半導體先進製程對於生產環境之潔淨度的嚴格要求。去年創控推出重量級新產品FMS 2000、MiTAP M3分析儀，FMS 2000可精準監控半導體製程FOUP內的常見污染物，協助半導體先進製程提高良率；MiTAP M3分析儀則是以IMS技術分析酸性、鹼性氣體的AMC整體監測方案，協助客戶解決更多痛點，獲得市場正面回響。

因應新客戶的出貨排程規劃，1月即完成機台驗收，帶動創控1月營收大幅成長，且繼去年12月營收創同期新高之後，連續2個月營收創歷年同期新高。創控表示，公司耕耘半導體AMC管控領域十餘年，深知客戶在生產環境與製程中最需要監控氣體污染的環節，並針對客戶的痛點開發新產品，FMS 2000、MiTAP M3分析儀不僅滿足原有客戶需求，更受到新客戶的青睞，在新產品貢獻度逐步拉升下，將帶動公司創造新的營運成長動能。

半導體 營收

延伸閱讀

家登營收／1月3.9億元 過年家碩遞延認列業績

全球新布局？台積電在美開董事會 將爆大消息

台股AI ETF 逢低布局

半導體自主檢測 後勁強

相關新聞

家登台美韓中四大區域訂單能見度到年底 全年業績再戰新高

家登精密(3680)今(10)日公布2024年1月合併營收約為3.9億元，月減33.5%，但為歷年同期次高。

世豐將收購20%股權 凱撒衛跳空漲停、逾2.4萬張排隊等買

世豐（2065）宣布收購凱撒衛（1817）20%股權，總金額7.4億元，10日凱撒衛一開盤就跳空以漲停47.85元開出後...

采威營收／1月0.51億元、年增14% 搶東北、東南亞資安商機

雲端整合服務供應商采威（6868）10日公告，2025年1月合併營收為新台幣0.51億元，較去年同期營收0.45億元增加...

家登營收／1月3.9億元 過年家碩遞延認列業績

家登（3680）於10日公布2024年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣3.9億元。家登提到，本月適逢過年，出貨天數少...

弘塑營收 寫最旺元月

半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公告元月營收3.71億元，雖因工作天數較少而月減24.4%，仍是歷年最旺的...

意德士元月營收月增12%

受惠於半導體晶圓廠客戶產能利用率攀升，意德士（7556）公布元月合併營收為6,200萬元，逆勢創新高，月增12.6%，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。