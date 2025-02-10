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瓦城營收／撐竿跳！1月創單月歷史新高、年增51.98%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）10日公告1月合併營收6.81億元，年增率51.98%，創下單月歷史新高，主要受惠於年節聚餐需求強勁、外帶年菜熱銷及精準展店策略，推動營運表現持續增長，迎來強勁開局，其中春節檔期業績更較去年同期成長超越一成。

瓦城業績成長動能來自既有店與新開店。1月16日於台中核心商圈開設2025年首家新門店「瓦城台中站前秀泰店」，搭配開幕行銷活動成功吸引大量來客，進一步鞏固中南部市場版圖，推升業績成長。

此外，為強化消費體驗，wa10 APP同步推出新春套餐外帶自取服務，進一步拓展外帶市場，提升顧客便利性。集團亦掌握年節商機，旗下四大品牌的外帶年菜套餐熱銷，銷量較去年同期成長15%，顯著挹注營收，推動業績穩健成長。

展望第1季，公司看好，春節聚餐效應將延續至2月，同時西洋情人節與228連假帶來的消費需求，預計將進一步推升來客量及業績表現，百貨商場人流亦將助攻餐飲動能。展望全年，集團將持續推動穩健展店計畫，聚焦「瓦城」與「時時香」作為展店主力品牌，以雙位數店成長，積極布局全台重要百貨及核心商圈，強居市場領先地位，並攜手旗下品牌擴大市場版圖，推動集團營運穩健成長。

展望2025年，瓦城將透過「雙位數展店」、「多品牌布局」、「全球研發中心啟用」、「進軍美國市場」及「食品安全高標準」等五大策略，推動企業全方位成長，並持續深化市場布局。也將驅動集團穩健擴張，朝向2030年全球30個品牌、500家店的長期發展目標邁進。

布局 營收 瓦城

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