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合正出貨暢旺 元月營收創新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

大宇資（6111）集團旗下變壓器暨電子零組件合正（5381）10日公告元月營收3.6億元，月增230.2%、年增1.9%，單月營收創史新高，成長主因來自變壓器產品出貨暢旺。

合正指出，隨著電力系統強化政策持續推進，帶動公司元月變壓器業務出貨金額衝上3億元，後續也將配合需求，提供質與量兼具的變壓器產品，看好後續營運維持正成長。

合正表示，在訂單持續穩健出貨的同時，公司放眼國際市場，將以15KV-25KV三相亭置式變壓器為主力產品，進軍北美地區，已鎖定當地電力承包商及製造商。

此外，因產品須完全符合NEMA/UL及DOE能效標準，目前合正所產製的變壓器於NEMA （美國國家電機製造協會）及DOE（美國能源部）已經符合認證要求。

另外UL（美國保險商試驗所）所要求的測試實驗室即將完工，預計將在第2季完成變壓器產品安全認證。合正看準北美市場為升級電網而對高效能配電設備需求增加，隨著能效標準認證進展順利，預期海外營收占比將逐步攀升，進一步提升整體表現。

展望未來，合正去年前三季每股純益0.58元，較前年同期每股純益0.24元，獲利翻倍成長，基本面已出現明顯改善。合正認為，今年產品將持續出貨到國內外各大再生能源案場，有望營運持續成長，對未來展望持審慎樂觀態度。

每股純益 營收 美國

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